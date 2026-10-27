Gönen Sera Organize Tarım Bölgesi'nde 1,7 milyar Türk Lirası altyapı ihalesi

Sera Organize Tarım Bölgesi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte Gönen ve çevresinde tarımsal üretim ile istihdama önemli katkı sağlanması bekleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla Gönen’de teknoloji odaklı ve sürdürülebilir seracılığın geliştirilmesi, tarımsal üretim kapasitesinin artırılması ve bölgeye yeni yatırımların kazandırılması hedefleniyor.

İhale kapsamında bölgede yol yapımı, elektrik, içme ve sulama suyu hatları, yağmur suyu ve atık su sistemleri ile telekomünikasyon altyapısına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Gönen ilçesinde modern seracılığın geliştirilmesi amacıyla planlanan Sera Organize Tarım Bölgesi projesinde önemli bir aşamaya geçildi. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, toplam 1,7 milyar TL yatırım tutarına sahip altyapı ihalesinin ilanının yayımlandığını duyurdu.

Balıkesir’in Gönen ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Sera Organize Tarım Bölgesi’nin 1,7 milyar TL yatırım bedelli altyapı ihalesine ilişkin ilan yayımlandı. Proje kapsamında yol, elektrik, su, kanalizasyon ve telekomünikasyon altyapısı oluşturulacak.

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