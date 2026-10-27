Balıkesir Büyükşehir'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na coşkulu kutlama Cumhuriyet Bayramı coşkusu Emir Can İğrek Konseri ile taçlanacak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyetin 103. Yılı Kuvayımilliye’nin başşehrinde Emir Can İğrek konseriyle taçlanacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, tüm vatandaşları al bayrağın gölgesinde buluşturacak. 28 Ekim Çarşamba günü saat: 20.00’de Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek olan "Kurtuluşun Adı: Biz" adlı dans tiyatrosu ile başlayacak olan kutlama programı 29 Ekim’de fener alayı ile devam edecek. 29 Ekim Perşembe günü saat 19.23’te Cumhuriyet Meydanı’nda başlayacak olan fener alayında vatandaşlar, Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Atatürk Anıtı’na yürüyecek. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sevilen sanatçı Emir Can İğrek konserinde yaşatacak. 29 Ekim akşamı saat 20.30’da Kuvayı Milliye Meydanı’nda gerçekleşecek olan konser ile birlikte Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm Balıkesir’e yayılacak.

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Akın: "Kuvayımilliye ruhuyla Cumhuriyet çok yaşa!"

Cumhuriyetin 103. yılının Balıkesir’de büyük bir coşkuyla kutlanacağını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Cumhuriyetimizin 103. yılını, Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’imizde büyük bir coşkuyla kutlayacağız. 28 Ekim akşamı Avlu’da ‘Kurtuluşun Adı: Biz’ dans tiyatrosuyla başlayacak kutlamalarımız, 29 Ekim’de saat 19.23’te düzenleyeceğimiz fener alayıyla devam edecek. Ardından saat 20.30’da Emir Can İğrek’in şarkılarıyla Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacağız. Ay yıldızlı bayraklarımızla meydanları dolduralım, Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlayalım. Tüm hemşehrilerimi bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Kuvayımilliye ruhuyla Cumhuriyet çok yaşa!" ifadelerini kullandı.