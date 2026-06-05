Balıkesir'de "Bir Fidan Bin Umut" etkinliği düzenlendi

Balıkesir'de, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Çamlık Tepesi'nde "Bir Fidan Bin Umut" programı ve fidan dikimi gerçekleştirildi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada, gelecek nesillere daha temiz bir kent bırakmak için çevre yatırımlarını kesintisiz sürdüreceklerini söyledi.



Çocuklara çevre bilinci kazandırmak amacıyla Çevre Eğitim ve Bilim Merkezi'ni kurduklarını ve iklim eylem planı çalışmalarını başlattıklarını belirten Akın, çevre ve su kaynaklarının korunmasına yönelik projeleri kararlılıkla uygulayacaklarını ifade etti.



Etkinlik, protokol üyeleri ve çocukların birlikte fidan dikmesiyle sona erdi.

