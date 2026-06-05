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        Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2026 - 17:04 Güncelleme:
        Balıkesir'de kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi yaralandı.

        Ş.H. idaresindeki 54 EM 419 plakalı hafif ticari araç, Kayıkçı Mahallesi Kalfaköy yolunda henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan K.H, yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan K.H, sağlık görevlilerine teslim edildi.

        Yaralı, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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