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        Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Balıkesir'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kırsal Taylıeli Mahallesi'nde T.A. idaresindeki 10 YA 0325 plakalı otomobil ile İrfan Sezer (17) yönetimindeki 10 ARM 018 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sezer, kaldırıldığı Burhaniye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü T.A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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