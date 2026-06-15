Balıkesir'de otomobilin çarptığı 7 küçükbaş hayvan telef oldu

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde otomobilin çarptığı 7 küçükbaş hayvan telef oldu. A.T. idaresindeki 34 PE 3969 plakalı otomobil, Balıkesir-Bigadiç kara yolunun üniversite kavşağı mevkisinde küçükbaş hayvanlara çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada 7 küçükbaş hayvan telef olurken, araçta maddi hasar oluştu. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kazaya karışan aracın yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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