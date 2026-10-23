Balıkesir'e 21 yeni uzman hekim ve tabip kadrosu açıldı

Balıkesir'in sağlık altyapısını güçlendirecek önemli bir adım daha atıldı. 1. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında Balıkesir'e 21 uzman tabip ve tabip kadrosu açıldı.

Balıkesir'e 21 yeni uzman hekim ve tabip kadrosu açıldığı müjdesini veren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, yeni hekim kadrolarının şehre hayırlı olmasını dileyerek sağlık alanındaki yatırımların ve hizmetlerin önemine dikkat çekti. Başkan Aydemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hemşehrilerimizin sağlığını korumak, sağlık hizmetlerimizin niteliğini ve kapasitesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 1. Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası kapsamında Balıkesir'imize kazandırılan 21 uzman tabip ve tabip kadrosunu şehrimiz adına önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Sağlık altyapımızı güçlendirmeye, hemşehrilerimizin sağlık hizmetlerine erişimini artırmaya devam ediyoruz. Balıkesir'de göreve başlayacak hekimlerimizin hemşehrilerimize şifa olmasını temenni ediyor, yeni kadroların şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık alanında atılan her adımın, hemşehrilerimizin yaşam kalitesine ve sağlık hizmetlerine erişimine katkı sunacağına inanıyorum. Bu süreçte emeği ve katkısı bulunan Genel Başkan Yardımcımız ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'a, milletvekilleri İsmail Ok'a ve Dr. Mustafa Canbey'e, Ali Taylan Öztaylan'a ve Balıkesir İl Sağlık Müdürü Miraç Çavdar'a ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

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Başkan Mehmet Aydemir açıklamasını şöyle tamamladı:

"Balıkesirli hemşehrilerimize daha nitelikli sağlık hizmetleri sunulması ve Balıkesir'imizin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmayı sürdüreceğiz. Yeni hekim kadrolarımızın Balıkesir'imize hayırlı, uğurlu ve şifa olmasını diliyorum."