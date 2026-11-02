Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Bandırma güne sisle uyandı Bandırma'da Görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü

        Bandırma güne sisle uyandı Bandırma'da Görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü

        Bandırma'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. İlçeyi etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken, sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:12 Güncelleme:
        Bandırma güne sisle uyandı Bandırma'da Görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü

        Bandırma'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. İlçeyi etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düşerken, sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

        Bandırma'da gece saatlerinde etkili olan yağışın ardından sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis tabakası oluştu. İlçenin birçok noktasında etkisini gösteren sis, özellikle trafikte görüş mesafesini önemli ölçüde azalttı.

        Görüş mesafesinin yer yer 100 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Araçlar farlarını yakarak trafikte kontrollü şekilde ilerlerken, sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar da sis nedeniyle zorlandı.

        REKLAM

        Yoğun sisin ilçede günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkilediği gözlenirken, sürücülerin takip mesafelerini korumaları, hızlarını düşürmeleri ve sis farlarını gerektiğinde kullanmaları gerektiği hatırlatıldı.

        Bandırma'da etkili olan sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        Kamyon evleri yıktı! Dehşete düşüren kazada acı haber!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        DEM Parti'den "Kent uzlaşısı" açıklaması!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        ABD'de Türk 'girişimciye' 25 ay hapis cezası
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        'Daltonlar'dan Fenerbahçe tribün liderine suikast girişimi
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Bakanlıktan 'yurt dışından alışverişte 430 euro' açıklaması
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Murat Kurum'dan Tarkan'a teşekkür
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Çalışan annelere Yargıtay’dan müjde!
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        Hareketsizliğe karşı tesadüfi egzersiz önerisi
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        "Sıkıntılara çözüm olamadı"
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Son kullanma tarihi geçmiş ilaç operasyonu! Gözaltılar var!
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Esnaf tehditle haraç isteyen saldırganı vurdu
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Etiler çıkışı hızlı kaçamak
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        Metin Hara: Bu sözler bana ait değil
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        ABD'de özel jet düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        VW Türkiye'de hangi modelleri üretebilir?
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kimi Antonelli dünya şampiyonu!
        Kazayla kendini vurdu
        Kazayla kendini vurdu

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de otomobil köprüden dereye uçtu: 1 ölü 2 yaralı
        Balıkesir'de otomobil köprüden dereye uçtu: 1 ölü 2 yaralı
        Bandırma'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
        Bandırma'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
        Ayvalık'ta Büyükşehir'den Sarımsaklı sahilinde temizlik ve bakım seferberli...
        Ayvalık'ta Büyükşehir'den Sarımsaklı sahilinde temizlik ve bakım seferberli...
        Balıkesir'de şehit askere ve Türk bayrağına hakaret eden şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de şehit askere ve Türk bayrağına hakaret eden şüpheli tutuklandı
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Bucaspor 1928: 2-1
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Bucaspor 1928: 2-1
        Ayvalık'ta zeytinin kültürel mirası, markalaşma ve gastronomi konuşuldu
        Ayvalık'ta zeytinin kültürel mirası, markalaşma ve gastronomi konuşuldu