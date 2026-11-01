Ayvalık'ta zeytinin kültürel mirası, markalaşma ve gastronomi konuşuldu

21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’nde düzenlenen panel ve söyleşilerde, Ayvalık zeytinyağının geleceğinden sürdürülebilir üretime, zeytinin kültürel mirasından Türk mutfağının dünya yolculuğuna kadar pek çok konu ele alındı.

Gün boyunca Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikler ilgi görürken, festival coşkusu akşam saatlerinde müzik ve eğlenceyle devam etti. Ayvalık’ın zeytin ve zeytinyağı kültürünü farklı yönleriyle ele alan etkinliklerin ilkinde, "Zeytinyağında Markalaşma ve Sürdürülebilirlik" başlıklı panel gerçekleştirildi. Bilge Keykubat’ın moderatörlüğündeki panelde Mehmet Çavlı, Deniz Sabuncugil, Halil Sucu ve Mustafa Kürlek, zeytinyağı sektörünün geleceği, markalaşmanın önemi ve sürdürülebilir üretim konularını değerlendirdi. Ayvalık zeytinyağının sahip olduğu değerlerin korunması, bu değerin markalaşmayla güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda daha etkin bir konuma ulaşması üzerinde duruldu.

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Zeytinin izinde kültür ve tarih yolculuğu

Festivalin kültür ve söyleşi programında zeytinin binlerce yıllık geçmişi ve insan yaşamındaki yeri de gündeme geldi. Gazeteciyazar Zeynep Bilgehan ile gazeteci, yazar, sosyolog ve siyaset bilimci Prof. Dr. Artun Ünsal’ın katılımıyla düzenlenen "Ölmez Ağacın Peşinde" başlıklı söyleşide, zeytinin kültürel mirastaki yeri ve zeytinle şekillenen yaşamlar üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Kırlangıç Yaşam Merkezi Tarihi Sabunhane Salonu’nda düzenlenen bir diğer söyleşide ise gazeteciyazar Nedim Atilla ile Köstem Zeytinyağı Müzesi Kurucusu Dr. Levent Köstem, "Ölmez Ağacın Peşinde: Zeytin, Zeytinyağı ve Müzecilik" başlığı altında katılımcılarla buluştu. Zeytinin tarihsel ve kültürel değerinin korunması, zeytinyağı kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması ve müzeciliğin bu alandaki rolünün ele alındığı söyleşi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

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Ayvalık zeytinyağının dünya yolculuğu

Günün son söyleşisinde ise "Yerel Değerden Küresel Markaya: Türk Mutfağı ve Ayvalık Zeytinyağının Dünya Yolculuğu" konusu ele alındı. Ege Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sezer Altan’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe gazeteciyazar Banu Şen, Prof. Dr. Onur Özveri, Doç. Dr. Betül Öztürk ve Şef Binali Yılmaz katıldı. Söyleşide, Türk mutfağının zenginliği, yerel gastronomi değerlerinin uluslararası alanda tanıtılması ve Ayvalık zeytinyağının dünya mutfağındaki yerinin güçlendirilmesi gibi konular değerlendirildi. Ayvalık’ın köklü zeytincilik geleneğinin gastronomi turizmiyle buluşturulmasının, kentin uluslararası tanıtımına sağlayacağı katkılar öne çıktı.

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Festival coşkusu müzikle devam etti

Kültür, sanat ve söyleşilerle dolu geçen festivalin ikinci gününde müzik ve eğlence de hız kesmedi. Kırlangıç Yaşam Merkezi Çim Alan Sahne’de sahne alan Ümit Sayın, sevilen şarkılarıyla festival konuklarına müzik dolu bir akşam yaşattı. Cumhuriyet Meydanı’nda gün boyunca gerçekleştirilen yerel konserler ve renkli etkinlikler de festivale hareket kattı.

Zeytinin kültürel mirasını, üretimin geleceğini ve Ayvalık’ın gastronomi zenginliğini bir araya getiren festival, ikinci gününde de kentin dört bir yanında yaşanan etkinliklerle coşkusunu sürdürdü.