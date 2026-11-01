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        Gönen'de içme suyu hattı yeniden zarar gördü: Onarım çalışmaları sürüyor

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, içme suyu iletim hattında yeniden hasara neden oldu. İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Dumanalan Kaynağı ile Hasanbey Su Deposu arasındaki hatta, dere geçişinde meydana gelen hasar nedeniyle onarım çalışmaları başlatıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Gönen'de içme suyu hattı yeniden zarar gördü: Onarım çalışmaları sürüyor

        Balıkesir’in Gönen ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, içme suyu iletim hattında yeniden hasara neden oldu. İlçenin içme suyu ihtiyacını karşılayan Dumanalan Kaynağı ile Hasanbey Su Deposu arasındaki hatta, dere geçişinde meydana gelen hasar nedeniyle onarım çalışmaları başlatıldı.

        Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde de aynı bölgede meydana gelen hasar nedeniyle ekipler tarafından onarım çalışması gerçekleştirilmiş ve su iletimi yeniden sağlanmıştı. Ancak bölgede etkili olan kuvvetli yağışların ardından dere yatağındaki su seviyesinin ve akış hızının yükselmesiyle iletim hattı yeniden zarar gördü.

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        Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) ekipleri, arızanın giderilmesi için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Dere yatağındaki su debisinin yüksek olması, ekiplerin müdahale ve onarım çalışmalarını güçleştiriyor.

        BASKİ tarafından yapılan bilgilendirmede, 31 Ekim 2026 tarihinde özellikle su tüketiminin yoğun olduğu saatlerde basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin yaşanabileceği belirtilmişti. Ayrıca yüksek kotlarda bulunan abonelere suyun ulaşmasının zaman alabileceği ifade edilmişti.

        Ekiplerin, zorlu saha şartlarına rağmen içme suyu iletim hattındaki arızayı gidermek ve Gönen’e yeniden düzenli su akışını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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