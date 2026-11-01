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        Edremit te Ağaçtan hayvan heykelleri işyerini müzeye çevirdi

        Edremit ilçesinde, İlhan Ilgar'a ait işyeri ağaçtan yapılmış hayvan heykelleriyle müzeye döndü. Heykelleri rahmetli babası Cemal Ilgar'ın yaptığını kaydeden işletmeci, heykellerin baba yadigarı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 15:38 Güncelleme:
        Edremit te Ağaçtan hayvan heykelleri işyerini müzeye çevirdi

        Edremit ilçesinde, İlhan Ilgar’a ait işyeri ağaçtan yapılmış hayvan heykelleriyle müzeye döndü. Heykelleri rahmetli babası Cemal Ilgar’ın yaptığını kaydeden işletmeci, heykellerin baba yadigarı olduğunu söyledi.

        Edremit’in Güre Mahallesinde zeytin ve zeytinyağı ticareti yapan 64 yaşındaki İlhan Ilgar, işyerini babasının yaptığı hayvan heykelleri ile müzeye çevirdi. Heykellerin büyük ilgi çektiğini kaydeden İlhan Ilgar, rahmetli babası Cemal Ilgar’ın sanatkar bir insan olduğunu söyledi. Babasının 3 yıl önce 95 yaşında hayatını kaybettiğini kaydeden İlhan Ilgar " Babam inşaat ustalığı yapıyordu. Aynı zamanda avcılık yapıyordu. Avcılığı bırakınca ağaçlardan hayvan heykelleri yapmaya başladı. Heykelleri hiç satmadı. Bazılarını eşe dosta hediye etti. Babam 3 yıl önce de vefat etti. Ben bu heykelleri işyerinde sergiliyorum. İşyerimize gelen herkesin dikkatini çekiyorlar. Bunlar babamın hatıraları" dedi. Öte yandan işyerini ziyaret eden Kaan Tuna da, " Gerçekten heykeller çok güzel. Dükkan müzeye dönmüş, Cemal amcaya da rahmet diliyoruz" dedi.

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