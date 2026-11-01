"Ayvalık'ın son ustaları" belgeseli festivale damga vurdu

Ayvalık’ın kaybolmaya yüz tutan geleneksel zanaatlarını ve bu meslekleri yaşatmak için ömürlerini adayan ustaları anlatan "Ayvalık’ın Son Ustaları" belgeseli, 21. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali’nin en anlamlı etkinliklerinden biri oldu. Gösterim sırasında duygusal anlar yaşayan izleyiciler, belgeselde yer alan ustaları ayakta alkışladı

Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat ve Turizm Festivali, kentin kültürel mirasına ışık tutan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Festivalin son gününde Kırlangıç Tarihi Sabunhane Salonu’nda gösterilen "Ayvalık’ın Son Ustaları" belgeseli, unutulmaya yüz tutan mesleklerin hikâyelerini beyaz perdeye taşıdı.

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Yönetmenliğini Ayvalık Belediyesi Basın Danışmanı Işık Teoman’ın üstlendiği belgesel, yıllarını mesleklerine adayan ustaların yaşamlarını, meslek aşklarını ve el emeğine dayalı geleneksel üretim kültürünü gözler önüne serdi.

Ustaların hikâyeleri duygulandırdı

Ayvalık’ın zanaat kültürünü ve ustalık geleneğini yaşatmaya çalışan emektar isimlerin hikâyelerinin anlatıldığı belgeselde; teneke ustası Adnan Ok, ayakkabı ustası Ahmet Örs, kuyum ustası Menderes Işık, sıcak demir ustası Hüseyin Ateşcan ve sabun ustası Ali Murat Karşın yer aldı.

Ustaların yıllar içinde biriktirdikleri deneyimler, mesleklerine duydukları bağlılık ve giderek kaybolan zanaatların incelikleri, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

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Büyük emek ve titizlikle hazırlanan belgesel, izleyicilerden tam not aldı.

Ustalara vefa plaketi

Belgesel gösteriminin ardından düzenlenen törende, Ayvalık’ın kültürel mirasına ve zanaat tarihine katkıları nedeniyle ustalara vefa plaketleri takdim edildi. Plaketlerini gurur ve mutlulukla alan ustalar, salondaki katılımcılar tarafından uzun süre alkışlandı.

Ayvalık’ın geçmişten bugüne uzanan üretim kültürünü kayıt altına alan belgesel, yalnızca mesleklerin hikâyesini anlatmakla kalmadı; aynı zamanda el emeğinin, ustalığın ve kültürel belleğin korunmasının önemini de bir kez daha ortaya koydu.

"Ayvalık’ın Son Ustaları", kentin somut olmayan kültürel mirasının gelecek kuşaklara aktarılması açısından festivalin hafızalarda yer edecek çalışmalarından biri olarak öne çıktı.