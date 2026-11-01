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        Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil Cumhuriyet Meydanı'na daldı Hafta sonu sakinliği can kaybını önledi

        Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hızla Cumhuriyet Meydanı'na daldı. Kaldırımdaki bir yayaya çarptıktan sonra meydandaki dinlenme alanına vurarak durabilen aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Hafta sonu olması ve meydandaki vatandaş yoğunluğunun azlığı muhtemel bir faciayı önledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:37 Güncelleme:
        Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil Cumhuriyet Meydanı'na daldı Hafta sonu sakinliği can kaybını önledi

        Balıkesir’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, hızla Cumhuriyet Meydanı’na daldı. Kaldırımdaki bir yayaya çarptıktan sonra meydandaki dinlenme alanına vurarak durabilen aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Hafta sonu olması ve meydandaki vatandaş yoğunluğunun azlığı muhtemel bir faciayı önledi.

        Edinilen bilgilere göre, F.A. (57) idaresindeki 10 ADU 4194 plakalı otomobil, sola manevra gerçekleştirildiği sırada kontrolden çıktı. Direksiyon hakimiyeti kaybolan araç, savrularak Cumhuriyet Meydanı’na daldı. Kaldırıma çıkan otomobil, önce yolda yürüyen A.Y.’ye (45) çarptı, ardından meydanda vatandaşların dinlenmesi için ayrılan oturma alanına çarparak durabildi.

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        Meydanın boş olması büyük faciayı engelledi

        Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan A.Y. yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Olayın pazar gününe denk gelmesi ve normal şartlarda kentin en hareketli noktalarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'ndaki yaya trafiğinin o saatlerde seyrek olması büyük bir facianın önüne geçti.

        İhbar üzerine olay yerine ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Meydandaki kent mobilyalarında ve araçta maddi hasar meydana gelirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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