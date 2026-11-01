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        Yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        BALIKESİR'in Erdek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 01:53 Güncelleme:
        Yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

        BALIKESİR’in Erdek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Atatürk Mahallesi Oduncu Yolu mevkisinde zeytinlik alan içerisinde bulunan tek katlı evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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