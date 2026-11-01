Yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Atatürk Mahallesi Oduncu Yolu mevkisinde zeytinlik alan içerisinde bulunan tek katlı evde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

BALIKESİR’in Erdek ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.