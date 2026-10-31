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        Erdek'te zeytinlik içerisindeki müstakil evde yangın çıktı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde zeytinlik içerisinde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 22:22 Güncelleme:
        Erdek'te zeytinlik içerisindeki müstakil evde yangın çıktı

        Balıkesir’in Erdek ilçesinde zeytinlik içerisinde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Erdek ilçesi Oduncu Yolu mevkiinde, zeytin ağaçlarının arasında bulunan tek katlı müstakil yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Erdek Grup Amirliği personeli, yangına müdahale etti.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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