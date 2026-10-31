Erdek'te zeytinlik içerisindeki müstakil evde yangın çıktı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Erdek Grup Amirliği personeli, yangına müdahale etti.

Erdek ilçesi Oduncu Yolu mevkiinde, zeytin ağaçlarının arasında bulunan tek katlı müstakil yapıda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla itfaiye ekipleri sevk edildi.

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