Balıkesir'de sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan kişi yakalandı

Gömeç Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İlçemizde bir şahsın sosyal medyada aziz şehidimize ve kutsal bayrağımıza yönelik kabul edilemez hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmiştir." ifadesine yer verildi.

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