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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Gömeç'te şehide ve Türk bayrağına hakaret eden şahıs gözaltına alındı Gömeç Kaymakamlığı, sosyal medyada şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şahsın savcılık talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu

        Gömeç'te şehide ve Türk bayrağına hakaret eden şahıs gözaltına alındı Gömeç Kaymakamlığı, sosyal medyada şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şahsın savcılık talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, sosyal medya üzerinden bir şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Gömeç'te şehide ve Türk bayrağına hakaret eden şahıs gözaltına alındı Gömeç Kaymakamlığı, sosyal medyada şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen şahsın savcılık talimatıyla gözaltına alındığını duyurdu

        Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, sosyal medya üzerinden bir şehide ve Türk bayrağına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edilen şahıs, Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

        Gömeç Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ilçede bir şahsın sosyal medya hesabından şehit ve Türk bayrağına yönelik kabul edilemez ifadeler kullandığının belirlendiği bildirildi.

        Olayın tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla harekete geçen güvenlik ekipleri, söz konusu şahsı gözaltına aldı.

        Kaymakamlık açıklamasında, "Şahıs, Cumhuriyet Savcılığımızın talimatı üzerine güvenlik ekiplerimiz tarafından gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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        Olayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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