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        Balıkesir'de 4 günlük yağışta Gönen zirvede, Yenice Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8,61 yükseldi Balıkesir'de yağışlar barajlara yansıdı: Yenice Barajı'nda dikkat çeken artış Gönen'de 4 günlük yağış zirve yaptı, Yenice Barajı'nın doluluğu arttı Balıkesir'de yağış bereketi: Yenice Barajı'nın doluluk oranı bir haftada yüzde 17,90'dan yüzde 26,51'e çıktı

        Balıkesir genelinde ekim ayının son günlerinde etkili olan yağışların ölçüm sonuçları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2731 Ekim tarihleri arasındaki dört günlük süreçte Gönen merkezde metrekareye 65,1 milimetre yağış düştü. Balya'nın Dörtyol köyünde 43,5, Manyas'ta 41,2, Susurluk'ta 35,4, Bandırma'da 25,8 ve Erdek'te 12,2 milimetre yağış ölçüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Balıkesir'de 4 günlük yağışta Gönen zirvede, Yenice Barajı'nın doluluk oranı yüzde 8,61 yükseldi Balıkesir'de yağışlar barajlara yansıdı: Yenice Barajı'nda dikkat çeken artış Gönen'de 4 günlük yağış zirve yaptı, Yenice Barajı'nın doluluğu arttı Balıkesir'de yağış bereketi: Yenice Barajı'nın doluluk oranı bir haftada yüzde 17,90'dan yüzde 26,51'e çıktı

        Balıkesir genelinde ekim ayının son günlerinde etkili olan yağışların ölçüm sonuçları belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2731 Ekim tarihleri arasındaki dört günlük süreçte Gönen merkezde metrekareye 65,1 milimetre yağış düştü. Balya'nın Dörtyol köyünde 43,5, Manyas'ta 41,2, Susurluk'ta 35,4, Bandırma'da 25,8 ve Erdek'te 12,2 milimetre yağış ölçüldü.

        Balıkesir genelindeki ölçümlerde farklı ilçelerde de dikkat çeken yağış miktarları kaydedildi. İvrindi'de 28, Burhaniye'de 24, Altıeylül'de 23,1, Havran'da 18,2, Edremit merkezde 15,7 ve Savaştepe'de 11,4 milimetre yağış ölçüldü.

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        Özellikle Gönen ve çevresinde etkili olan yağışlar, bölgedeki su kaynakları ve barajların doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi.

        GönenYenice Barajı'nda dikkat çeken yükseliş

        Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından paylaşılan aktif doluluk oranları, GönenYenice Barajı'nda ekim ayının son haftasında belirgin bir artış yaşandığını ortaya koydu.

        23 Ekim 2026 tarihinde yüzde 17,90 olarak ölçülen GönenYenice Barajı'nın aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 17,99'a, 25 Ekim'de yüzde 18,13'e ve 26 Ekim'de yüzde 18,26'ya yükseldi. Artış sonraki günlerde de devam etti. 27 Ekim'de yüzde 18,78, 28 Ekim'de yüzde 20,52, 29 Ekim'de yüzde 22,30 olarak kaydedilen doluluk oranı, 30 Ekim itibarıyla yüzde 26,51 seviyesine ulaştı. Böylece GönenYenice Barajı'nın aktif doluluk oranında 2330 Ekim tarihleri arasında 8,61 puanlık artış gerçekleşti. Özellikle 2930 Ekim arasındaki bir günlük süreçte 4,21 puanlık yükseliş yaşanması dikkat çekti.

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        İkizcetepeler Barajı'nda doluluk oranı yatay seyretti

        Balıkesir'in önemli su kaynaklarından İkizcetepeler Barajı'nda ise aynı dönemde sınırlı bir düşüş görüldü.

        DSİ verilerine göre, 23 Ekim'de yüzde 54,36 olan aktif doluluk oranı, 24 Ekim'de yüzde 54,23'e, 25 Ekim'de yüzde 54,14'e ve 26 Ekim'de yüzde 54,05'e geriledi. 27 Ekim'de yüzde 54,05 olarak ölçülen oran, 28 Ekim'de yüzde 54,01'e düştü. 29 ve 30 Ekim tarihlerinde de yüzde 54,01 seviyesinde kaldı. Böylece İkizcetepeler Barajı'nın aktif doluluk oranında bir haftalık süreçte 0,35 puanlık düşüş kaydedildi.

        Yağışlar ve baraj verileri yakından takip ediliyor

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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dört günlük yağış ölçümleri ile DSİ'nin baraj doluluk verileri, Balıkesir'de su kaynaklarının durumuna ilişkin önemli göstergeler ortaya koydu. Gönen'de ölçülen yüksek yağış miktarıyla aynı dönemde GönenYenice Barajı'ndaki doluluk oranının yükselmesi dikkat çekerken, barajların su seviyelerindeki değişimin önümüzdeki günlerde de takip edilmesi bekleniyor. Baraj doluluk oranlarında yağışların yanı sıra baraja gelen su miktarı, su kullanımı ve işletme şartları da etkili oluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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