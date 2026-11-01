Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de kaybolan 82 yaşındaki kişi ormanlık alanda bulundu

        Balıkesir'de kaybolan 82 yaşındaki kişi ormanlık alanda bulundu

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki kişi, ekiplerin arama çalışması sonucu ormanlık alanda sağ bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 12:56 Güncelleme:
        Balıkesir'de kaybolan 82 yaşındaki kişi ormanlık alanda bulundu

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki kişi, ekiplerin arama çalışması sonucu ormanlık alanda sağ bulundu.

        Alagüney Mahallesi'nde yaşayan İ.K'den iki gün önce evinden ayrıldıktan sonra haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine kayıp kişinin bulunması amacıyla Jandarma Komando, Asayiş, AFAD, UMKE, Kepsut Orman İşletme Müdürlüğü, MEB AKUB ve Bandırma Eti Maden ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Toplam 55 personel, 6 araç ve 9 dronun katıldığı çalışmalar sonucu İ.K, ormanlık alanda bitkin halde bulundu.

        Sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Beşiktaş'a Kasımpaşa şoku!
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        Borsa İstanbul’a vekaleten atama
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        ABD'deki seçimler öncesi anketler ne söylüyor?
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Galatasaray'da Abdullah Kavukcu da istifa etti!
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Tahran'dan açıklama: Katar veya Türkiye’de müzakere olabilir
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Emir Sarıgül’den ‘atkı paketi’ ifadesi
        Deplasman değil dertlasman!
        Deplasman değil dertlasman!
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Fon soruşturmasında Umut Güner gözaltına alındı
        Reis'tan rekor seri!
        Reis'tan rekor seri!
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        İngiltere'de 'kölelik özrü' tartışması
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        Yeni haftada tüm yurda yağış geliyor!
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        “100 İl 1000 İlçe Projesi” açıklaması
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İstanbul Maratonu'nda rekor süre!
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        İsrail basını: Ordu İran'a yeni saldırı hazırlıklarını tamamladı
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        'Klima çarptı' dedi, doktora gitmek istemedi! Evinin önünde yaşamını yitirdi!
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        SPK'da yeni dönem: Yeni yönetimdeki isimler kimler?
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Mike Tyson ve Ronaldinho ile Ürdün'de
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Antalya-Alanya arası 36 dakikaya düşüyor
        Yıllar sonra özür diledi
        Yıllar sonra özür diledi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi
        Darüşşafaka'dan YKS'de ilk 1000'e! Başarıda kardeş bandı stratejisi

        Benzer Haberler

        Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil Cumhuriyet M...
        Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil Cumhuriyet M...
        Kepsut'ta kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu Kayıp adamı bulmak için...
        Kepsut'ta kaybolan yaşlı adam 17 saat sonra bulundu Kayıp adamı bulmak için...
        Gömeç'te şehide ve Türk bayrağına hakaret eden şahıs gözaltına alındı Gömeç...
        Gömeç'te şehide ve Türk bayrağına hakaret eden şahıs gözaltına alındı Gömeç...
        Balıkesir'de 4 günlük yağışta Gönen zirvede, Yenice Barajı'nın doluluk oran...
        Balıkesir'de 4 günlük yağışta Gönen zirvede, Yenice Barajı'nın doluluk oran...
        Balıkesir'de sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan kişi yakalandı
        Balıkesir'de sosyal medyadan hakaret içerikli paylaşım yapan kişi yakalandı
        Yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
        Yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi