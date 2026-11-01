Balıkesir'de kaybolan 82 yaşındaki kişi ormanlık alanda bulundu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 82 yaşındaki kişi, ekiplerin arama çalışması sonucu ormanlık alanda sağ bulundu.

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