Ayvalık'ta Büyükşehir'den Sarımsaklı sahilinde temizlik ve bakım seferberliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık'ın dünyaca ünlü Sarımsaklı sahilinde kapsamlı temizlik, hijyen ve çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Sarımsaklı sahilinde çalışma başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörü Gökay Bacan'ın nezaretinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sahil boyunca bulunan çöp konteynerlerinin temizlik ve hijyen işlemleri gerçekleştirildi. Ekipler ayrıca, Sarımsaklı'nın simgeleri arasında yer alan palmiyeler başta olmak üzere kumsaldaki ağaçların budama ve bakım çalışmalarını da tamamladı. Bununla yetinmeyen ekipler, Sarımsaklı Kumsalı üzerindeki Balıkesir Büyüşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki parklarda da temizlik yapmayı ihmal etmedi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Sarımsaklı'da gerçekleştirilen çalışmalarla, sahilin daha temiz, bakımlı ve düzenli bir görünüme kavuşması hedeflendi.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar, turizm sezonu dışında da Sarımsaklı sahilinin çevre temizliği ve bakımına verilen önemi ortaya koydu.