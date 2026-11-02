Bandırma'da trafik kazası: 2 kişi yaralı
Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Külefli Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. İhbarın ardından 1 kurtarma aracı ve 5 personelle olay yerine ulaşan ekipler, 16 GA plakalı otomobil ile 10 CHC plakalı otomobilin çarpıştığını ve kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını tespit etti.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada hafif yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
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