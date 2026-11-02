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        Bandırma'da trafik kazası: 2 kişi yaralı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 08:32 Güncelleme:
        Bandırma'da trafik kazası: 2 kişi yaralı

        Balıkesir’in Bandırma ilçesine bağlı Külefli Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hafif yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Külefli Mahallesi’nde meydana gelen trafik kazası üzerine bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. İhbarın ardından 1 kurtarma aracı ve 5 personelle olay yerine ulaşan ekipler, 16 GA plakalı otomobil ile 10 CHC plakalı otomobilin çarpıştığını ve kazada 2 kişinin hafif şekilde yaralandığını tespit etti.

        Ekipler tarafından olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri alınırken, kazada hafif yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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