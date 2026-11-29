Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Çevreci Belediyeler Birliği Olağan Meclis Toplantısı’na katılmak üzere Marmaris’e gitti. Üye belediyelerin temsilcilerini buluşturan toplantıda; çevre korunması, sürdürülebilir kent politikaları ve yerel yönetimlerin çevre alanındaki çalışmaları ele alındı.

Toplantıda, doğal kaynakların korunması ve gelecek kuşaklara daha yaşanabilir kentler bırakılması için belediyeler arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

Başkan Mesut Ergin, toplantıda alınan kararların birliğe ve üye belediyelere hayırlı olmasını dileyerek, "Doğamızı korumak, sürdürülebilir politikalar üretmek ve gelecek nesillere yaşanabilir kentler bırakmak için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.