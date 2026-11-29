Burhaniye ilçesinde, Barış Manço Parkı emeklilerin buluşma adresi oldu. Mehmet Taşkın’ın işletmeciliği yaptığı kafetarya da ilgi odağı haline geldi.

Burhaniye’de Yeni Mahalle de yer alan Barış Manço Parkı pek çok vatandaşın buluşma yeri oldu. Özellikle emeklilerin daha çok tercih ettiği Barış Manço Parkı, özellikle yaz ayların da dolup taşıyor. Barış Manço Parkı işletmecisi Mehmet Taşkın, ilgiden memnun olduğunu söyledi. 20 yıllık işletmeci olan 50 yaşındaki Mehmet Taşkın, "Parkımız ilgi görmektedir. Özellikle yaz aylarında başta emekliler olmak üzere çok sayıda misafirimiz oluyor. En iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz" dedi.