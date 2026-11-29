CHP Ayvalık İlçe Başkanı Gökay Bacan, ilçede partiden istifaların durduğunu, CHP'ye geri dönüşlerin ve yeni üyeliklerin başladığını açıkladı. Bacan, önümüzdeki günlerde yeni katılımlar için tören düzenleyeceklerini söyledi.

Göreve geldikleri ilk günden itibaren CHP'yi Ayvalık'ta hak ettiği konuma taşımak için çalıştıklarını belirten Bacan, ilçe yönetimindeki yol arkadaşlarına teşekkür etti. Parti binasının kapılarını yeniden açarak halkın umudunu büyütmeyi hedeflediklerini ifade etti.

CHP'nin ülkenin siyasi yaşamında önemli bir denge unsuru olduğunu dile getiren Bacan, partide istifalar yaşandığı ve yönetici bulunamadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Bacan, çarşıda ve pazarda vatandaşlardan gördükleri ilgi ve desteğin bu iddiaları çürüttüğünü söyledi.

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Ayvalık'ta göreve başlamalarının ardından istifaların durduğunu, partiye geri dönüşlerin ve yeni üyeliklerin başladığını belirten Bacan, katılımlara ilişkin törenin ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti. İlçede gençlerin, kadınların ve vatandaşların bir araya gelebileceği CHP Sosyal Etkinlik Merkezi'ni de hayata geçireceklerini açıkladı.

Bacan, daha önce çeşitli nedenlerle partiden ayrılan ancak başka bir siyasi oluşuma katılmayan yol arkadaşlarına çağrıda bulunarak, "Her ne sebeple olursa olsun yaşanan bu siyasi gelişmeler üzerine partimizden bir şekilde ayrılan, kızarak tepki koyarak ya da birilerinin etkisi altında kalarak istifa etmiş ama hiçbir siyasi oluşuma katılmamış; gönlü de kalbi de Ata Ocağı'nda kalmış, parti binamızın önünden geçerken gözleri dolan, kapıya kadar gelip içeri giremeyen, 'Benim elim CHP'den başka hiçbir yere gitmez' diyen tüm yol arkadaşlarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı; 7'den 70'e aramıza katılmak isteyen tüm gönül dostlarımızı kırgınlıkları, kızgınlıkları geride bırakarak sizin olan partimize, evinize davet ediyoruz. Kırgınlıkları ve kızgınlıkları geride bırakarak sizin olan partinize, evinize dönün. Koca çınarın gölgesi hepimizi kucaklayacak güçtedir. Sen yoksan bir eksiğiz" dedi.

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Altı Ok ilkelerinden ödün vermeden genç kuşaklara Cumhuriyet değerlerini ve Atatürk sevgisini aşılamayı sürdüreceklerini vurgulayan Bacan, "Amacımız CHP'mizi hak ettiği zirveye taşımak ve partimizi iktidara taşıyabilmektir" diye konuştu.