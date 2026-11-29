Kazdağları'nın eşsiz doğasında bu yıl 10. kez düzenlenen Kar Spor İda Ultra, 10 ülkeden bin 540 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Birbirinden zorlu parkurlarda mücadele eden dereceye giren sporculara ödül töreninde madalyaları takdim edildi.

Antik dönemde 'İda Dağı' olarak bilinen Kazdağları'nda gerçekleştirilen Kar Spor İda Ultra, 10. yılında uluslararası katılımla tamamlandı. Aeneas Kültür Yolu'nun özel izinli bölümlerinde koşulan organizasyonda sporcular hem zorlu parkurlarda mücadele etti hem de bölgenin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buldu.

10 ülkeden bin 540 sporcunun katıldığı yarışlarda İda Ultra 105K, Hades 66K, Zeus 44K, Poseidon 30K, Afrodit 15K ve Hera 8,5K parkurlarında kıyasıya mücadele yaşandı.

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Organizasyonun son gününde gerçekleştirilen çocuk koşusu ise renkli görüntülere sahne oldu. Kısa parkurda yarışan çocuklar, ailelerinin alkışları eşliğinde koşarak etkinliğin en neşeli anlarını oluşturdu.

Hattuşa Vacation Thermal Club Hotel'de düzenlenen ödül törenine Edremit Kaymakamı Zafer Engin, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir, Edremit Ticaret Odası Başkanı Metin Aslan, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Koordinatörü Yurt Yıldırım, Kar Spor Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Alaftargil, Hattuşa Vacation Thermal Club Turizm Direktörü İsmail Eyvaz, Baydöner Pazarlama Müdürü Simge Evlioğlu, Edremit Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Fethi Bilge ve çok sayıda davetli katıldı.

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Törende kategorilerinde dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.