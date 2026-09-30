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        Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali 9 Ekim'de başlayacak

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) 9-11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 16:30 Güncelleme:
        Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali 9 Ekim'de başlayacak

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) 9-11 Ekim'de gerçekleştirilecek.

        Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, düzenlediği basın toplantısında, Edremit'in binlerce yıllık zeytin kültürünü ve Avrupa Birliği coğrafi işaretiyle tescilli zeytinyağının değerini uluslararası alanda tanıtmaya hazırlandıklarını söyledi.

        Çetin, 10 Ekim Cumartesi günü 13 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek zeytinyağı tadımıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi hedeflediklerini belirterek, "Edremit'in zeytin ve zeytinyağı mirasını uluslararası ölçekte görünür kılacak bu özel ana herkesi tanıklık etmeye davet ediyoruz." dedi

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        Festivalin üreticileri, şefleri, akademisyenleri, gastronomi profesyonellerini ve zeytinyağı tutkunlarını Kaz Dağları'nın eteklerinde buluşturacağını anlatan Çetin, zengin bir program gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Çetin, 11 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Havran Belediyesi ev sahipliğinde Havran Anıt Ağaç Zeytin Bahçesi'nde düzenlenecek Hasat Şenliği ile Edremit'in zeytin hasadı geleneğinin üreticiler ve katılımcılarla yaşatılacağını kaydetti.

        Başkan Çetin, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

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