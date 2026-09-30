Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali 9 Ekim'de başlayacak

Çetin, 11 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Havran Belediyesi ev sahipliğinde Havran Anıt Ağaç Zeytin Bahçesi'nde düzenlenecek Hasat Şenliği ile Edremit'in zeytin hasadı geleneğinin üreticiler ve katılımcılarla yaşatılacağını kaydetti.

Festivalin üreticileri, şefleri, akademisyenleri, gastronomi profesyonellerini ve zeytinyağı tutkunlarını Kaz Dağları'nın eteklerinde buluşturacağını anlatan Çetin, zengin bir program gerçekleştirileceğini ifade etti.

Çetin, 10 Ekim Cumartesi günü 13 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilecek zeytinyağı tadımıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi hedeflediklerini belirterek, "Edremit'in zeytin ve zeytinyağı mirasını uluslararası ölçekte görünür kılacak bu özel ana herkesi tanıklık etmeye davet ediyoruz." dedi

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