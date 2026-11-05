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        Edremit'in il olma hedefi masaya yatırıldı

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Edremit'in il olma hedefi doğrultusunda kentin tüm dinamikleri bir araya geldi. Toplantıda Edremit'in nüfusu, ekonomik gücü, tarımsal üretimi, turizm potansiyeli ve stratejik konumu değerlendirilerek izlenecek yol haritası ele alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:16 Güncelleme:
        Edremit'in il olma hedefi masaya yatırıldı

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Edremit'in il olma hedefi doğrultusunda kentin tüm dinamikleri bir araya geldi. Toplantıda Edremit'in nüfusu, ekonomik gücü, tarımsal üretimi, turizm potansiyeli ve stratejik konumu değerlendirilerek izlenecek yol haritası ele alındı.

        Edremit'in il olması yönündeki çalışmalar kapsamında geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve belediye başkan yardımcılarının ev sahipliğinde yapılan toplantıda Edremit'in il olma potansiyeli, bölgesel gücü ve bu hedef doğrultusunda atılabilecek adımlar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

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        "Edremit güçlü bir altyapıya sahip"

        Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Mehmet Ertaş, Edremit'in il olma konusunda önemli avantajlara sahip olduğunu belirtti. Ertaş, "Nüfusumuz, ekonomik gücümüz, tarıma dayalı sanayimiz, eğitim ve sağlık altyapımız, ulaşım ağımız, turizm potansiyelimiz ve stratejik konumumuzla Edremit il olma konusunda güçlü bir altyapıya sahip" dedi.

        "Bu mesele tüm Körfez'in geleceğini ilgilendiriyor"

        İl olma hedefinin yalnızca Edremit'i değil tüm Körfez bölgesini ilgilendirdiğini vurgulayan Ertaş, farklı görüşlerin ortak bir hedef etrafında buluşmasının önemine dikkat çekti. Bilimsel veriler ışığında çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Ertaş, "Edremit'in il olması yönündeki talebimizi daha güçlü bir şekilde ortaya koymak, ortak bir yol haritası oluşturmak ve sesimizi ilgili mercilere duyurmak için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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        Toplantıya katılan, AK Parti, MHP, Yeni Parti, CHP ve İyi Parti ilçe başkanları, oda başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve basın mensupları konu hakkındaki görüşlerini dile getirdi. Toplantıda Edremit'in il olması için tüm katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Toplantıya katılan tüm paydaşlara teşekkür eden Ertaş, Edremit'in geleceği için ortak akıl ve ortak iradeyle hareket etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

        Toplantıya siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, kent konseyi temsilcileri, basın mensupları ve oda başkanları katıldı.

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