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        Edremit'te zeytin hasadı başladı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin hasadı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 16:15 Güncelleme:
        Edremit'te zeytin hasadı başladı

        Balıkesir’in Edremit ilçesinde zeytin hasadı başladı.

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, sezonun tüm üreticilere hayırlı olmasını ve bereketli geçmesini diledi.

        Ertaş, ilçede yaklaşık 176 bin zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, bu ağaçların büyük bir kısmının yıllık olarak ihale edildiğini, belediyenin toplayacağı ağaçların ise çuvallı ve baz sistemi üzerinden keşfinin yapıldığını söyledi.

        Yaklaşık 3 bin 300 çuval zeytin keşfinin yapıldığını, bunun 2 bin 300 çuvalını 14 Ekim'deki ihale yoluyla satışa çıkaracaklarını anlatan Ertaş, 1000 çuvalını ise belediye eliyle toplayarak yağa dönüştüreceklerini kaydetti.

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        Ertaş, üreticiden tüketiciye en kısa yolu tercih ettiklerini vurgulayarak piyasaya zarar vermemek adına uygun fiyat politikasıyla çalışmalara devam ettiklerini aktardı.

        Yeni sezonun verim oranları hakkında da bilgi veren Ertaş, şöyle konuştu:

        "Topladığımız zeytinleri yağa dönüştürdük ve 100 kilogram zeytinden 13,6 kilogram yağ elde ettik. Bu sezon için bu oran oldukça iyi bir oran. Kendim de doğuştan bir zeytinci olarak bu sezonki yağ oranının iyi olduğunu söyleyebilirim. Önümüzdeki günlerde zeytinlerin meyve olgunlaştıkça bu oran daha da artacaktır. Asit oranımız da çok iyi; dün çıkarttığımız yağların asiti 0,7 dizem olarak gerçekleşti. İyi bir oran, iyi bir asit. İnşallah fiyat politikası da iyi olur, üreticinin yüzü güler."

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        Hasat sezonunun üreticiler için bol kazançlı geçmesini dileyen Ertaş, zeytin bahçesinde çalışan işçilerle hasat yaparak, bisküvi arası lokum ikramında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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