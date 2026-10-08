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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2026 - 01:20 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yağ fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Edincik Mahallesi Bandırma-Gönen yolunda bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi.

        Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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