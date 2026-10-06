Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, çamaşır makinesinin ve ses sisteminin içine​​​​​​​ gizlenmiş 240 gram ve 120 mililitre sentetik uyuşturucu ile 130 gram esrar ele geçirildi.

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