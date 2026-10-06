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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2026 - 13:44 Güncelleme:
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Susurluk ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik son 10 günde operasyonlar düzenledi.

        Narkotik dedektör köpeğinin de kullanıldığı aramalarda, çamaşır makinesinin ve ses sisteminin içine​​​​​​​ gizlenmiş 240 gram ve 120 mililitre sentetik uyuşturucu ile 130 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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