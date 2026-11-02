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        Minikler Cumhuriyet'in değerlerini tiyatroyla keşfetti

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, çocukları tiyatronun renkli dünyasıyla buluşturdu. Altıeylül Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde sahnelenen "Renkler Cumhuriyeti" ve "Hayallerine Kanat Aç" adlı çocuk oyunları, minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Minikler Cumhuriyet'in değerlerini tiyatroyla keşfetti

        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleri, çocukları tiyatronun renkli dünyasıyla buluşturdu. Altıeylül Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliklerde sahnelenen "Renkler Cumhuriyeti" ve "Hayallerine Kanat Aç" adlı çocuk oyunları, minik izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

        Sahnelenen oyunlarda çocuklar, hem eğlenceli hikâyelere ortak oldu hem de Cumhuriyet’in temel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına farklı bir boyut kazandıran gösterilerde demokrasi, dayanışma, eğitim, fırsat eşitliği ve hayallerin peşinden gitme gibi önemli kavramlar tiyatronun anlatım gücüyle çocuklara aktarıldı. Oyuncuların minik izleyicilerle doğrudan iletişim kurduğu, çocukların da sahnedeki gelişmelere katıldığı gösteriler, salonda renkli ve heyecanlı görüntüler oluşturdu.

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        Çocuklar sahnede oy kullandı, demokrasiyi deneyimledi

        Yazar Enver Aysever’in kaleme aldığı, müzikli çocuk oyunu "Renkler Cumhuriyeti", renklerini kaybeden büyülü bir dünyanın yeniden eski canlılığına kavuşma mücadelesini konu aldı. Masalsı karakterler ve müzikli sahnelerle ilerleyen oyunda dayanışmanın, birlikte hareket etmenin ve sorumluluk almanın önemi işlendi. Çocukların zaman zaman doğrudan hikâyeye dâhil olduğu oyun, minik izleyicilerin yalnızca seyirci olarak kalmayıp sahnedeki olayların bir parçası olmasını sağladı. Gösterinin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Cumhuriyet’in ilanının ve ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminin canlandırıldığı sahne oldu. Bu bölümde çocuklar, tercih ettikleri oyun karakterine oy vererek seçim heyecanını yaşadı. Böylece demokrasi, seçme hakkı ve ortak irade gibi kavramlar, çocukların yaşlarına uygun bir anlatımla sahneye taşındı. Miniklerin oy kullanırken yaşadığı heyecan, gösterinin en renkli anları arasında yer aldı.

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        Sabiha Gökçen’in ilham veren hayatı sahnede

        Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sahnelenen bir diğer oyun ise "Hayallerine Kanat Aç Sabiha Gökçen’in İlham Veren Hikâyesi" oldu. Türkiye’nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen’in yaşam öyküsünü çocuklarla buluşturdu. Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in çocukluk yıllarından havacılık alanındaki başarılarına uzanan yaşamı, tiyatro sahnesinde çocukların anlayabileceği bir dille anlatıldı. Cumhuriyet’in ilk yıllarına uzanan hikâyede Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınların eğitimine ve toplumsal yaşamda daha etkin yer almalarına verdiği önem de Sabiha Gökçen’in hayatı üzerinden aktarıldı. Bir kız çocuğunun gökyüzüne uzanan hayalleri ve bu hayallere ulaşmak için verdiği mücadeleyi konu alan oyun; azim, cesaret, eğitim ve fırsat eşitliği mesajlarıyla öne çıktı. Sabiha Gökçen’in başarı hikâyesi aracılığıyla çocuklara kendilerine güvenmeleri, yeteneklerini keşfetmeleri ve hedefleri doğrultusunda kararlılıkla ilerlemeleri gerektiği anlatıldı.

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        İki farklı hikâyeyi tiyatroseverlerle buluşturan oyuncular sahne performansları ve çocuklarla kurdukları güçlü iletişimle beğeni topladı. Oyuncuların karakter yorumları, sahne üzerindeki uyumları ve oyunların temposunu koruyan performansları gösterilerin etkisini artırdı.

        Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Cumhuriyet’in kazanımlarının çocuklara küçük yaşlardan itibaren aktarılmasının önemine dikkat çekerek, kültür ve sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirtti. Başkan Şehirli "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Çocuklarımızın Cumhuriyet’in değerlerini, demokrasiyi ve eşitliği yaşayarak öğrenmelerini istiyoruz. Tiyatro da bu değerleri onlara aktarmanın en güzel yollarından biri. Altıeylül Belediyesi olarak çocuklarımızı kültür ve sanatla buluşturmaya, onların hayal dünyalarını geliştiren etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese ve etkinliklerimize katılan ailelerimize teşekkür ediyorum" dedi. Altıeylül Belediyesi Kültür Müdürlüğünün Cumhuriyet Bayramı programı kapsamında gerçekleştirdiği tiyatro gösterimleri, kültür ve sanat etkinliklerine anlamlı bir katkı sundu. İki ayrı oyunla Cumhuriyet’in tarihi ve toplumsal kazanımlarını çocukların dünyasına taşıyan etkinlikler, minik izleyicilerin hafızalarında güzel hatıralar bıraktı.

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