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        Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı

        Bartın Irmağı'nda suyunun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 11:36 Güncelleme:
        Bartın Irmağı'nda suyun köpürmesine ilişkin inceleme başlatıldı

        Bartın Irmağı'nda suyunun köpürmesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinde köpük oluştuğunu görenler, durumu yetkililere bildirdi.

        Bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, konuya ilişkin inceleme başlattı.

        Ekipler tarafından sudan alınan numune, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

        Orduyeri Mahallesi Muhtarı İrfan Sağlam, AA muhabirine, durumun zaman zaman yaşandığını ve buna fabrika atığının neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.

        Sağlam, "Irmağın bu durumunu gördükçe üzülüyoruz. Tabii bu kirlilik balık ölümlerine de yol açıyor. Gerçekten üzücü bir durum. Umarım buna sebep olan fabrika tespit edilir, cezai işlem uygulanır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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