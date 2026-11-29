Kazada, sürücülerden A.E. ve aynı araçta bulunan yolcu S.E. yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalesi yapıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bartın'ın Kozcağız beldesi ile Zonguldak'ın Perşembe beldesini birbirine bağlayan kara yolu Bedil Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Perşembe istikametinden gelen A.E idaresindeki 34 BEĞ 251 plakalı araç, Kozcağız yönünden gelen F.A yönetimindeki 39 ACU 097 plakalı araç ve Hadırlar köy yolundan çıkan Ş.K.'nın kullandığı 74 AGG 627 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

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