Bartın'da cenaze evinden dönen kadın sürücü, aniden yola çıkan domuzlardan kaçmak isterken, önce ''dur'' yazan trafik levhasına ardından yol kenarındaki betondan yapılmış su tahliye kuyusuna çarptı. Feci kazada araçta bulunan sürücü ve annesi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bartın'ın Ulus ilçesi Hoca Köyü mevkiinde seyir halinde bulunan ve kadın sürücü G.Y idaresindeki 74 AY 712 plakalı aracın önüne 2 adet domuz çıktı. Yaban hayvanlarını görünce aniden manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, önce yol kenarında bulunan ''dur'' trafik levhasına, ardından betondan yapılmış su tahliye kuyusuna çarptı. Kazadan sürücü ve yanında bulunan annesi M.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralı anne kızın, Düzköy'de bulunan bir yakının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, trafiğin kontrollü şekilde verildiği yolda çekici yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşım normale döndü.