Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) 12. Öğretmenler Günü Koşusu, düzenlendi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından geleneksel hâle getirilen Öğretmenler Günü Koşusu, sporun birleştirici gücüyle katılımcıları bir araya getirdi. Spor Bilimleri Fakültesi önünden başlayan koşunun heyecanına BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Koç da ortak oldu. Katılımcılarla birlikte koşan Rektör Akkaya, Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemine değer katan etkinliğe eşlik etti.

Öğretmenlik mesleğinin toplumsal önemine ve eğitimdeki değerine dikkat çekilen etkinlikte ayrıca BARÜ’de spor kültürünün geliştirilmesi ve sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılması amaçlandı.

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Öğretmenler Günü’nün anlam ve önemine vurgu yapan BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, geleneksel koşunun coşkusunu yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Öğretmenler Günü koşusunu hep birlikte icra ettik. Kadınlarda birinci Arya, erkeklerde birinci Muhterem adlı öğrencimiz oldu. Bizler de bugünü öğretmenler için daha anlamlı hâle getirmek amacıyla 12’ncisi düzenlenen etkinliğe destek olduk. Dekanımız Prof. Dr. Mustafa Koç olmak üzere emeği geçen herkese ve katılımcılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Organizasyon, dereceye giren personel ve öğrencilere madalyalarının takdim edilmesiyle son buldu.