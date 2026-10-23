Bartın'da 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Bartın'da silahla yağma suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Giriş: 23.10.2026 - 18:19 Güncelleme:
Bartın'da silahla yağma suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.
Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.C. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bartın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
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