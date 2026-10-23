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        Bartın'da 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

        Bartın'da silahla yağma suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Bartın'da 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

        Bartın'da silahla yağma suçundan 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

        Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan hakkında 9 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.C. isimli şahıs yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bartın Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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