Bartın'daki berber cinayetinde 1 tutuklama

Bartın'ın Kozcağız beldesinde dere yatağında ölü bulunan berberin silahla vurularak öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Kozcağız beldesi Ustaoğlu köyünde 20 Ekim'de dere yatağında bir motosiklet ve yanında Murat Barışık'ın (35) cansız bedeni bulunmuş, bölgede yapılan incelemelerde Barışık'ın telefonu ve ve olayda kullanıldığı düşünülen tabanca bulunmuştu.

Yapılan araştırmalarda; araç ve motosiklet alım satımından kaynaklı Barışık'a yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu öğrenilen fabrika işçisi Ö.Ç'nin (21) borcunu ödeyemediği ve olaydan 3 gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye giderek tabancasını sakladığı, olay günü ise Barışık'ı bölgeye çağırarak sakladığı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği iddia edilmişti. Şüphelinin daha sonra maktulü ve maktule ait motosikleti, Barışık'ın cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı dereye attığı tespit edilmişti. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.Ç. ve 3 kişi daha gözaltına alınmıştı.

REKLAM

Bartın Adliyesine sevk edilen 4 kişiden 3'ü ifadelerinin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, "tasarlayarak adam öldürme" iddiasıyla gözaltına alınan ve Bartın Sulh Ceza Mahmesi'ne sevk edilen Ö.Ç., "kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı.