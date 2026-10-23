Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı

        Bartın'da İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Nurtaç Arslan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Arslan, valilik salonundaki toplantıda, il genelinde yılın 9 aylık döneminde yürütülen 250 projeye 6 milyar 925 milyon liralık ödenek tahsis edildiğini, bunun 4 milyar 844 milyon lirasının harcandığını belirtti.

        Projelerden 88'inin tamamlandığını, 110'unda çalışmaların sürdüğünü aktaran Arslan, diğer projelerinde ihale ve başlama aşamasında olduğunu söyledi.

        Arslan, belediyeler tarafından da toplam 416 milyon lira bedelli projelerin yürütüldüğünü, bunlardan 17'sinin tamamlandığını, 9'unda çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

        REKLAM

        Yatırım harcamalarında 1 milyar 784 milyon lirayla ulaştırma sektörünün ilk sırada yer aldığını anlatan Arslan, bunu 1 milyar 757 milyonla tarım ve orman, 716 milyonla diğer kamu hizmetleri, 316 milyonla eğitim, kültür ve spor, 228 milyon lirayla enerji sektörlerinin izlediğini ifade etti.

        Kentte devam eden projelerin değerlendirildiği toplantıya, Bartın Belediye Başkanı Mehmet Rıza Yalçınkaya, İl Emniyet Müdürü Bülent Gürcan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları ile yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta çöken binada hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğu...
        Zonguldak'ta çöken binada hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğu...
        Zonguldak'ta çöken binada ölen kişinin cenazesi Bartın'da defnedildi
        Zonguldak'ta çöken binada ölen kişinin cenazesi Bartın'da defnedildi
        Yıkılan binada yaşamını yitiren kadın toprağa verildi
        Yıkılan binada yaşamını yitiren kadın toprağa verildi
        Ölü bulunan berber, borcunu ödemeyen köylüsü tarafından öldürülmüş
        Ölü bulunan berber, borcunu ödemeyen köylüsü tarafından öldürülmüş
        Bartın'daki acı olay cinayet çıktı
        Bartın'daki acı olay cinayet çıktı
        Öğrencinin eşya dolabındaki deliğe sıkışan parmağını ekipler kurtardı
        Öğrencinin eşya dolabındaki deliğe sıkışan parmağını ekipler kurtardı