Zonguldak'ta çöken binada ölen kişinin cenazesi Bartın'da defnedildi

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Zonguldak'ın Merkez ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün, 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Törene, Özhan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

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