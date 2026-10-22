Zonguldak'ta çöken binada ölen kişinin cenazesi Bartın'da defnedildi
Zonguldak'ta çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesi Bartın'da toprağa verildi.
Zonguldak'ta çöken binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesi Bartın'da toprağa verildi.
Özhan'ın naaşı, cenaze aracıyla Kurucaşile ilçesi Merkez Ali Ağa Camisi'ne getirildi.
Burada ikindi vakti kılınan namazın ardından Özhan’ın cenazesi Şeyhler köyündeki aile mezarlığında defnedildi.
Törene, Özhan'ın ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.
- Olay
Zonguldak'ın Merkez ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün, 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.
Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, abla Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.
Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.
Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.
Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.
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