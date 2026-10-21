Öğrencinin eşya dolabındaki deliğe sıkışan parmağını ekipler kurtardı

Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet (FSM) Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Bir öğrencinin sınıftaki eşya dolabının deliğine parmağı sıkıştı. Öğretmenler ve arkadaşlarının çabasına rağmen parmak çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Okula gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla öğrencinin parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Öğrencinin parmağında yaralanma olmadığı öğrenildi.

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