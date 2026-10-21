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        Öğrencinin eşya dolabındaki deliğe sıkışan parmağını ekipler kurtardı

        BARTIN'da lisede eşya dolabının deliğine parmağı sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Öğrencinin eşya dolabındaki deliğe sıkışan parmağını ekipler kurtardı

        BARTIN’da lisede eşya dolabının deliğine parmağı sıkışan öğrenci, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet (FSM) Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Bir öğrencinin sınıftaki eşya dolabının deliğine parmağı sıkıştı. Öğretmenler ve arkadaşlarının çabasına rağmen parmak çıkarılamayınca itfaiyeye haber verildi. Okula gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla öğrencinin parmağı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Öğrencinin parmağında yaralanma olmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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