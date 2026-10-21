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        Belediye personeline yangın söndürme tatbikatı

        Bartın'da belediye personeline yangın söndürme tatbikatı yapıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:43 Güncelleme:
        Belediye personeline yangın söndürme tatbikatı

        Bartın'da belediye personeline yangın söndürme tatbikatı yapıldı

        Bartın'da itfaiye ekipleri tarafından Bartın Belediyesi personeline yönelik, yangınlara müdahale yöntemleri ve söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı konularında eğitim verildi. Uygulamalı eğitim çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatla personel yakılan ateşi söndürdü.

        Yangınlara karşı hazırlıklı olunması ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin uygulanması amacıyla düzenlenen ve 60 personelin katıldığı eğitimle personelinin bilgi ve farkındalığının artırılması hedeflendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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