Belediye personeline yangın söndürme tatbikatı

Yangınlara karşı hazırlıklı olunması ve acil durumlarda doğru müdahale yöntemlerinin uygulanması amacıyla düzenlenen ve 60 personelin katıldığı eğitimle personelinin bilgi ve farkındalığının artırılması hedeflendi.

Bartın'da itfaiye ekipleri tarafından Bartın Belediyesi personeline yönelik, yangınlara müdahale yöntemleri ve söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı konularında eğitim verildi. Uygulamalı eğitim çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikatla personel yakılan ateşi söndürdü.

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