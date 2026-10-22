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        Yıkılan binada yaşamını yitiren kadın toprağa verildi

        ZONGULDAK'ta çöken 3 katlı binada hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan (74), memleketi Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:26 Güncelleme:
        Yıkılan binada yaşamını yitiren kadın toprağa verildi

        ZONGULDAK’ta çöken 3 katlı binada hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan (74), memleketi Bartın’ın Kurucaşile ilçesinde toprağa verildi.

        Zonguldak’ta Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak’ta, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan binanın yanındaki 3 katlı bina da dün akşam çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda enkaz altında kalan Kenan Akçaharman yaralı olarak kurtarılırken, ablası Türkan Akçaharman Özhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alınan Türkan Akçaharman Özhan’ın cenazesi, Kurucaşile ilçesine getirildi. Merkez Aliağa Camisi önünde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Özhan, namazın ardından Şeyhler köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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