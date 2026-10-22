Yıkılan binada yaşamını yitiren kadın toprağa verildi

Zonguldak’ta Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak’ta, geçen pazar günü sağanak nedeniyle çöken 2 katlı kullanılmayan binanın yanındaki 3 katlı bina da dün akşam çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda enkaz altında kalan Kenan Akçaharman yaralı olarak kurtarılırken, ablası Türkan Akçaharman Özhan’ın cansız bedenine ulaşıldı.

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