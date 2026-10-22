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        Ölü bulunan berber, borcunu ödemeyen köylüsü tarafından öldürülmüş

        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde ölü bulunan berber Murat Barışık'ı (35) başından tabancayla vurduğu tespit edilen köylüsü olan fabrika işçisi Ö.Ç. (21), gözaltına alındı. Ö.Ç.'nin, Barışık'tan 650 bin TL'ye aldığı motosikletin borcunu ödeyemediği, aralarında daha önce tartışma yaşandığı, cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:29 Güncelleme:
        Ölü bulunan berber, borcunu ödemeyen köylüsü tarafından öldürülmüş

        BARTIN'ın Kozcağız beldesinde ölü bulunan berber Murat Barışık'ı (35) başından tabancayla vurduğu tespit edilen köylüsü olan fabrika işçisi Ö.Ç. (21), gözaltına alındı. Ö.Ç.’nin, Barışık'tan 650 bin TL'ye aldığı motosikletin borcunu ödeyemediği, aralarında daha önce tartışma yaşandığı, cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü.

        Olay, 2 gün önce beldenin Ustaoğlu köyünde meydana geldi. Vatandaşlar, geçtikleri köprünün üzerinde kan izleri görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köprünün altında hareketsiz halde bulunan Murat Barışık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Başının arka kısmından tabancayla bir el ateş edilerek öldürüldüğü tespit edilen Barışık'ın cenazesi toprağa verildi.

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        MOTOSİKLET VE TABANCAYI DEREYE ATMIŞ

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aynı köyde yaşayan fabrika işçisi Ö.Ç.’nin, Barışık'tan 650 bin TL’ye motosiklet aldığı ve borcunu ödeyemediği için daha önce tartıştıkları cinayeti de bu nedenle işlediği öne sürüldü. Soruşturmada, Ö.Ç.'nin olaydan 3 gün önce bölgeye giderek tabancasını sakladığı, olay günü Murat Barışık'ı konuşmak için çağırdığı ve tabancayı sakladığı yerden alarak başından vurduğu tespit edildi. Şüphelinin, cinayetin ardından motosiklet, tabanca ve cep telefonunu dereye attığı belirlendi.

        Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Ö.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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