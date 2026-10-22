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        Bartın'daki acı olay cinayet çıktı

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde erkek kuaförü (berber) olarak çalışan ve dere yatağında ölü olarak bulunan 35 yaşındaki Murat Barışık'ın, silahla vurularak öldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Bartın'daki acı olay cinayet çıktı

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde erkek kuaförü (berber) olarak çalışan ve dere yatağında ölü olarak bulunan 35 yaşındaki Murat Barışık'ın, silahla vurularak öldüğü ortaya çıktı.

        Bartın’ın Merkez ilçesine bağlı Ustaoğlu köyünde dere yatağında bir motosiklet ve yanında 35 yaşındaki Murat Barışık, ölü olarak bulunmuştu. Olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alan jandarma ekipleri, köprü üzerindeki kan ve Barışık'ın cesedindeki kurşun izi üzerine ise Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen 24 saatlik kesintisiz inceleme ve takip çalışmaları neticesinde aydınlatılmış, olayın şüphelisi tespit edildi. Yapılan araştırmalarda maktulle aynı köyde ikamet eden, aralarında araç ve motosiklet alım satımından kaynaklanan ilişki bulunan ve maktule yaklaşık 650 bin TL borcu olduğu, borcunu ödeyemediği öğrenilen fabrika işçisi Ö.Ç. (21) isimli şahıs şüpheli olarak belirlendi.

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        Yapılan ilk çalışmalarda, şüphelinin olaydan üç gün önce öldürme eylemini planlayarak olayın gerçekleştiği bölgeye gittiği ve tabancasını burada sakladığı; olay günü ise maktulü bölgeye çağırarak sakladığı tabancayla ensesine bir el ateş ettiği değerlendirildi. Şüphelinin daha sonra maktulü ve maktule ait motosikleti dereye attığı, maktulün cep telefonu ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da dereye attığı tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheli Ö.Ç. gözaltına alınmış olup, işlemlerinin ardından bugün Bartın Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.

        Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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