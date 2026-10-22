Zonguldak'ta çöken binada hayatını kaybeden yaşlı kadın son yolculuğuna uğurlandı
Zonguldak'ta çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesi, memleketi Bartın'da defnedildi.
Zonguldak'ta çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden Türkan Akçaharman Özhan'ın cenazesi, memleketi Bartın'da defnedildi.
Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde 3 katlı betonarme bina çökmüş, enkaz altında kalan 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan hayatını kaybetmişti. Özhan'ın cenazesi, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kurucaşile ilçesindeki Merkez Ali Ağa Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Özhan'ın cenazesi, Şeyhler köyü mezarlığında defnedildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.