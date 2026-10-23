Bartın'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı: 1 yaralı

Kazanın ardından kontrollü sağlanan ulaşım, araç ve ineğin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. yaralı sürücünün sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kozcağız’dan Ellibaş köyüne giden kara yolun Dırazlar mevkii altında A.D. idaresindeki 74 DM 981 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine Kozcağız Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı A.D., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

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