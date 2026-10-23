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        Bartın'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı: 1 yaralı

        Bartın'ın Kozcağız beldesinde otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralanırken, büyükbaş hayvan telef oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Bartın'da otomobil büyükbaş hayvana çarptı: 1 yaralı

        Bartın’ın Kozcağız beldesinde otomobilin büyükbaş hayvana çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralanırken, büyükbaş hayvan telef oldu

        Edinilen bilgiye göre, Kozcağız’dan Ellibaş köyüne giden kara yolun Dırazlar mevkii altında A.D. idaresindeki 74 DM 981 plakalı otomobil, yola çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine Kozcağız Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine gelerek yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı A.D., ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, aracın çarptığı büyükbaş hayvan telef oldu.

        Kazanın ardından kontrollü sağlanan ulaşım, araç ve ineğin yoldan kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. yaralı sürücünün sağlık durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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