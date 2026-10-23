Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlarından tutuklandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 18,48 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Bu kapsamda belirlenen şüphelileri takibe alan ekipler, zanlıların araçlarında uyuşturucu madde bulundurduklarını​​​​​​​ tespit etti.

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