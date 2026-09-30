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        Bartın'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Bartın'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Bartın'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Bartın'da 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

        Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaçakçılığın önlenmesi ve suç unsurlarının tespit edilmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce saha ve analiz çalışmaları kapsamında kent merkezinde zanlı A.B'ye ait adres ve eklentilerinde yapılan aramada, yaklaşık 8 ton titanyum olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

        AFAD personelince maddenin insan sağlığı açısından radyasyon riski bulunup bulunmadığının tespitine yönelik yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, bomba imha ekipleri de maddenin yanıcı veya patlayıcı nitelikte olmadığını değerlendirdi.

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        Şüpheliler A.B, S.Ç. ve H.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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