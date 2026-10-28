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        Bartın'da sporcular "Cumhuriyet Kanosu" etkinliğinde kürek çekti

        Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kano Kulübü tarafından kano geçişi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:18 Güncelleme:
        Bartın'da sporcular "Cumhuriyet Kanosu" etkinliğinde kürek çekti

        Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bartın Üniversitesi (BARÜ) Kano Kulübü tarafından kano geçişi gerçekleştirildi.

        Bartın Valiliği ve BARÜ tarafından Bartın Irmağı'nda gerçekleştirilen "Cumhuriyet Kanosu" etkinliğine 20 sporcu katıldı.

        BARÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevim Handan Yılmaz, gazetecilere, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olmak için öğrencilerle farklı bir etkinlik yapmayı istediklerini söyledi.

        Yılmaz, "Toplam 10 kano ile bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bayram coşkusunu yaşarken aynı zamanda Bartın Irmağı için farkındalık oluşturmak istiyoruz." dedi.

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        Bartın Irmağı'nın Çağlayan mevkisinden başlayan ve sahil güvenlik botunun da eşlik ettiği kano geçişinde sporcular, 6 kilometrelik mesafede kürek çekti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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