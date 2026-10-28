Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bartın Haberleri Cumhuriyet coşkusu kanolarla Bartın Irmağı'na taşındı

        Cumhuriyet coşkusu kanolarla Bartın Irmağı'na taşındı

        Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, ardından Bartın Irmağı'nda gerçekleştirilen kano etkinliğiyle Cumhuriyet coşkusu suya taşındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:38 Güncelleme:
        Cumhuriyet coşkusu kanolarla Bartın Irmağı'na taşındı

        Bartın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulurken, ardından Bartın Irmağı'nda gerçekleştirilen kano etkinliğiyle Cumhuriyet coşkusu suya taşındı.

        Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ve Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya tarafından çelenk sunuldu.

        Çelenk sunma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Programa il protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları ve öğrenciler katıldı.

        REKLAM

        "Cumhuriyet coşkusu kanolarla ırmağa taşındı"

        Törenin ardından Bartın Irmağı'nın Yalı mevkisinde "Cumhuriyet Kanosu" etkinliği gerçekleştirildi. Bartın Üniversitesi Kano Kulübü öğrencileri, Çağlayan mevkisinden başlayarak kanolarıyla ırmak üzerinde kürek çekti. Etkinlikte ortaya çıkan görüntüler, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna renk kattı.

        Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak kano sporunun Bartın açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

        Vali Arslan, Bartın Irmağı'nın kano sporu için elverişli yapısını değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bartın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bartın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Bartın'da sporcular "Cumhuriyet Kanosu" etkinliğinde kürek çekti
        Bartın'da sporcular "Cumhuriyet Kanosu" etkinliğinde kürek çekti
        Otomobilin çarptığı karaca, tedavisi sonrası doğaya bırakıldı
        Otomobilin çarptığı karaca, tedavisi sonrası doğaya bırakıldı
        Bartın'da yaralı bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya salındı
        Bartın'da yaralı bulunan karaca tedavisinin ardından doğaya salındı
        Tedavisi tamamlanan karaca doğal yaşam alanına salındı
        Tedavisi tamamlanan karaca doğal yaşam alanına salındı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Bartın'da üniversite öğrencil...
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz, Bartın'da üniversite öğrencil...
        Uykusunda tek katlı evi küle döndü, camdan atlayarak canını kurtardı
        Uykusunda tek katlı evi küle döndü, camdan atlayarak canını kurtardı