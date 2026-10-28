Cumhuriyet coşkusu kanolarla Bartın Irmağı'na taşındı

Vali Arslan, Bartın Irmağı'nın kano sporu için elverişli yapısını değerlendirmek ve bu alanda çalışmalar yürütmek istediklerini ifade etti.

Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ve Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya da Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak kano sporunun Bartın açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Çelenk sunma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Programa il protokolü, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dernek başkanları ve öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Serhat Sır ve Bartın Belediye Başkanı M. Rıza Yalçınkaya tarafından çelenk sunuldu.

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